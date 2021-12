Un professore sesta puntata: trama e anticipazioni 16 dicembre 2021 (Di giovedì 16 dicembre 2021) UN professore sesta puntata. Giovedì 16 dicembre 2021 arriva su Rai 1 la fiction con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Un professore sesta puntata episodio 11 Rousseau. Dante (Alessandro Gassmann) si riavvicina ad Anita (Claudia Pandolfi) e le chiede scusa per come l’ha trattata, ma ancora non riesce a parlare del suo passato, soprattutto con Simone. La scuola è inagibile dopo la festa e Dante porta la classe al Colosseo per spiegare Rousseau: la scelta di infrangere la legge organizzando la festa è un atto di libertà o di anarchia? A scuola si parla della sospensione di Dante, che per coprire Simone ha ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) UN. Giovedì 16arriva su Rai 1 la fiction con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi. Di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Unepisodio 11 Rousseau. Dante (Alessandro Gassmann) si riavvicina ad Anita (Claudia Pandolfi) e le chiede scusa per come l’ha trattata, ma ancora non riesce a parlare del suo passato, soprattutto con Simone. La scuola è inagibile dopo la festa e Dante porta la classe al Colosseo per spiegare Rousseau: la scelta di infrangere la legge organizzando la festa è un atto di libertà o di anarchia? A scuola si parla della sospensione di Dante, che per coprire Simone ha ...

