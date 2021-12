Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 16 dicembre: la decisione di Michele (Di giovedì 16 dicembre 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 16 dicembre 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40? Michele ha ricevuto un’offerta lavorativa a Milano, ma sembra intenzionato a rifiutare. Tornerà sui suoi passi? Che ne pensano Silvia e Rossella? Clara e Alberto hanno una discussione. Il motivo del litigio è la decisione di Clara di andare a vivere con Patrizio, insieme Leggi su solodonna (Di giovedì 16 dicembre 2021)“Unal”, puntata del 162021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40?ha ricevuto un’offerta lavorativa a Milano, ma sembra intenzionato a rifiutare. Tornerà sui suoi passi? Che ne pensano Silvia e Rossella? Clara e Alberto hanno una discussione. Il motivo del litigio è ladi Clara di andare a vivere con Patrizio, insieme

