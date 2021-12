Un posto al sole, anticipazioni 16 dicembre: Clara sotto pressione (Di giovedì 16 dicembre 2021) sotto la lente di ingrandimento di Un posto al sole, anche durante l'episodio di oggi, giovedì 16 dicembre, torneranno ad esserci Patrizio e Clara, come testimoniano le anticipazioni della soap opera di Rai 3. I due giovani hanno di recente deciso di andare a vivere insieme, ma questa scelta sta provocando una vera e propria guerra in casa Giordano a causa del disappunto di Ornella e Raffaele, convinti che il figlio sia ancora troppo giovane per sobbarcarsi la responsabilità di una casa e di una famiglia. In particolare, la Bruni ha cercato di far ragionare Patrizio spiegandogli le proprie riserve, ma il ragazzo ha ribadito alla madre di essere innamorato di Clara e di volere un futuro con lei, anche se lei e Raffaele non sono d'accordo con la sua decisione. I due non ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 16 dicembre 2021)la lente di ingrandimento di Unal, anche durante l'episodio di oggi, giovedì 16, torneranno ad esserci Patrizio e, come testimoniano ledella soap opera di Rai 3. I due giovani hanno di recente deciso di andare a vivere insieme, ma questa scelta sta provocando una vera e propria guerra in casa Giordano a causa del disappunto di Ornella e Raffaele, convinti che il figlio sia ancora troppo giovane per sobbarcarsi la responsabilità di una casa e di una famiglia. In particolare, la Bruni ha cercato di far ragionare Patrizio spiegandogli le proprie riserve, ma il ragazzo ha ribadito alla madre di essere innamorato die di volere un futuro con lei, anche se lei e Raffaele non sono d'accordo con la sua decisione. I due non ...

Advertising

GermanaGea : RT @marketingpmi: @elio_vito @MicheleSerra54 Sa chi altro fa tweet del genere su Figliuolo? I no vax. Sta prendendo una bella deriva vedo..… - ItaliaRai : 'Un posto al sole' La prima, nonché la più longeva, soap opera interamente prodotta in Italia, ambientata nella sp… - UPAS_Rai : Rivivi le storie della #24esima serie di #unpostoalsole con le repliche in onda al mattino su #RaiPremium e online… - CrescenzoFilo : RT @nicolasavoia: #AscoltiTv soap 15/12 ??#twittamiBeautiful 2.507 18,52% ??#UnaVita 2.458 18,68% ??#IlParadisodelleSignore 1.920 18,01%… - _Luna_Sole_ : RT @_bobimami: Trovati un posto dove puoi stare un po' in pace e dove un abbraccio possa essere così emozionante da toglierti e ridarti su… -