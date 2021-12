Un lupo passeggia tra le auto in sosta | sotto finestre e balconi addobbati Un residente si affaccia e l' animale si allontana

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : lupo passeggia

corriereadriatico.it

SENIGALLIA - Unsolitario tra le auto in sosta, sotto le finestre e i balconi addobbati a festa di via Tevere. È quanto è successo lunedì alle 23. Indisturbato, camminava lentamente, guardando bene ...A settembre un video riprende una Montignano. Sempre a settembre un attacco a pecore e capre lungo il Misa e a Trecastelli .SENIGALLIA - Un lupo passeggia solitario tra le auto in sosta, sotto le finestre e i balconi addobbati a festa di via Tevere. È quanto è successo lunedì alle 23.SENIGALLIA - Choc a Cesano mercoledì sera dove due lupi hanno cercato di portare via un cagnolino che il padrone portava al guinzaglio. È accaduto in terreno di fianco ...