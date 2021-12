Un cecchino, ma... che male! Tira una pallonata e atterra il figlio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Premio "papà dell'anno" a questo signore che, calciando il pallone, prende in pieno il figlio che stava correndo per la palestra... Di certo non si può dire che non abbia una buona mira... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Premio "papà dell'anno" a questo signore che, calciando il pallone, prende in pieno ilche stava correndo per la palestra... Di certo non si può dire che non abbia una buona mira...

Advertising

DomenicoSortino : RT @lameduck1960: Si, diciamo che ha fallito. Centrando come un cecchino, uno dopo l'altro, tutti gli obiettivi di Davos. - panto908 : RT @lameduck1960: Si, diciamo che ha fallito. Centrando come un cecchino, uno dopo l'altro, tutti gli obiettivi di Davos. - Eraclanius : RT @lameduck1960: Si, diciamo che ha fallito. Centrando come un cecchino, uno dopo l'altro, tutti gli obiettivi di Davos. - 22Uboot : RT @lameduck1960: Si, diciamo che ha fallito. Centrando come un cecchino, uno dopo l'altro, tutti gli obiettivi di Davos. - Amadeus1889 : RT @lameduck1960: Si, diciamo che ha fallito. Centrando come un cecchino, uno dopo l'altro, tutti gli obiettivi di Davos. -

Ultime Notizie dalla rete : cecchino che Un cecchino, ma... che male! Tira una pallonata e atterra il figlio Premio "papà dell'anno" a questo signore che, calciando il pallone, prende in pieno il figlio che stava correndo per la palestra... Di certo non si può dire che non abbia una buona mira...

Tragedia al parco giochi: muoiono 4 bimbi, diversi feriti ...parole del primo ministro australiano " Il mio cuore è spezzato per tutti coloro che sono stati colpiti dalla tragedia alla Hillcrest Primary School in Tasmania oggi. Cronaca dal Mondo Donna cecchino,...

La solitudine estrema del cecchino Il Manifesto Nelle trincee del Donbass con i soldati ucraini: "Ci prepariamo al peggio" Tensione e scaramucce tra i militari dell'esercito di Kiev e i ribelli filorussi. In attesa che Mosca definisca la propria strategia nel conflitto ...

Goliardi e bistecche con Dario Cecchini Il gruppo Sacra Congregatio. Fontis sarà alla Grotta Maona. venerdì per la conferenza. insieme al famoso macellaio ...

Premio "papà dell'anno" a questo signore, calciando il pallone, prende in pieno il figliostava correndo per la palestra... Di certo non si può direnon abbia una buona mira......parole del primo ministro australiano " Il mio cuore è spezzato per tutti colorosono stati colpiti dalla tragedia alla Hillcrest Primary School in Tasmania oggi. Cronaca dal Mondo Donna,...Tensione e scaramucce tra i militari dell'esercito di Kiev e i ribelli filorussi. In attesa che Mosca definisca la propria strategia nel conflitto ...Il gruppo Sacra Congregatio. Fontis sarà alla Grotta Maona. venerdì per la conferenza. insieme al famoso macellaio ...