Ultime Notizie Roma del 16-12-2021 ore 11:10 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a di oggi le manifestazioni di CGIL UIL insieme per la giustizia che accompagnano lo sciopero generale perdonato dei due sindacati contro una manovra considerata inadeguata otto le ore di astensione di lavoro lavori pubblici privati dei servizi esclusa la scuola e la sanità esonerata per salvaguardare il diritto per evitare la salute in questa fase di emergenza pandemica 5 le manifestazioni a Roma Milano Bari Cagliari Palermo nella capitale in Piazza del Popolo previsti segretari Generali Landini Bombardieri che prenderanno la parola dal palco Dopo gli interventi di 6 lavoratori ribadisce la totale fiducia mi premier draghi mai criticherà viaggi il ministro del turismo Massimo Garavaglia in particolare il poco dibattito che l’ha preceduta troppo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 dicembre 2021)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a di oggi le manifestazioni di CGIL UIL insieme per la giustizia che accompagnano lo sciopero generale perdonato dei due sindacati contro una manovra considerata inadeguata otto le ore di astensione di lavoro lavori pubblici privati dei servizi esclusa la scuola e la sanità esonerata per salvaguardare il diritto per evitare la salute in questa fase di emergenza pandemica 5 le manifestazioni aMilano Bari Cagliari Palermo nella capitale in Piazza del Popolo previsti segretari Generali Landini Bombardieri che prenderanno la parola dal palco Dopo gli interventi di 6 lavoratori ribadisce la totale fiducia mi premier draghi mai criticherà viaggi il ministro del turismo Massimo Garavaglia in particolare il poco dibattito che l’ha preceduta troppo ...

