Ue | Mattarella | ' con Next generation avrà più autonomia strategica'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "In questo 2021 l'Unione europea ha saputo svolgere un ruolo determinante al fine di coordinare e rafforzare la risposta comune alla pandemia e alle sue pesanti conseguenze economiche e sociali. Il Next generation, concreta e autentica dimostrazione di solidarietà tra gli Stati Membri, ha avuto altresì il valore di catalizzatore del processo d'integrazione continentale, per compiere un salto di qualità. Nei grandi scenari internazionali, la voce dell'Europa, con la sua vocazione di pace, stabilizzazione e testimonianza di valori di libertà, è essenziale. Con gli strumenti del Next generation sarà possibile acquisire una più marcata autonomia strategica, coerente e complementare, nel settore della difesa, con l'Alleanza atlantica che contribuirà a ...

