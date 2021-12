Udinese | seduta tattica in vista del Cagliari

Leggi su footdata

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Rinfrancata dal 4-0 contro il Crotone in Coppa Italia, che le ha restituito una vittoria assente dal 7 novembre (3-2 casalingo al Sassuolo), l’prosegue la preparazione indella trasferta di, match valido per la 18a giornata di Serie A in calendario alle 20.45 di sabato. Stamattina il gruppo bianconero è sceso in campo al Bruseschi per sostenere unapreceduta da una parte di lavoro atletico. Domani nel primo pomeriggio la rifinitura e, a seguire, la partenza per. Il tecnico Cioffi non potrà contare su Success, squalificato dopo l’espulsione rimediata contro il Milan, confermerà il 3-5-2 visto coi rossoneri col tandem offensivo composto da Beto e Deulofeu, con Pussetto – doppietta contro il Crotone – pronto a subentrare.