Udine: nuovo bosco urbano da oltre 1.300 piante (Di giovedì 16 dicembre 2021) Arbolia, società benefit nata per sviluppare nuove aree verdi in Italia, ha realizzato un nuovo bosco urbano di oltre 1.300 piante nel Comune di Udine. L’iniziativa è stata resa possibile grazie anche al contributo di ICOP, società operante nel settore dell’edilizia e delle opere speciali di ingegneria, e DBA PRO., società operativa di DBA Group, azienda specializzata in servizi di consulenza, architettura, ingegneria, project management e soluzioni ICT. La nuova cintura verde è situata nella periferia est del Comune di Udine, nella zona in cui sorgeva Cascina Mauroner, all’interno di un contesto residenziale. Nell’area individuata sono state messe a dimora complessivamente 1.360 piante di differenti specie arboree (olmo campestre, farnia, cerro, ... Leggi su udine20 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Arbolia, società benefit nata per sviluppare nuove aree verdi in Italia, ha realizzato undi1.300nel Comune di. L’iniziativa è stata resa possibile grazie anche al contributo di ICOP, società operante nel settore dell’edilizia e delle opere speciali di ingegneria, e DBA PRO., società operativa di DBA Group, azienda specializzata in servizi di consulenza, architettura, ingegneria, project management e soluzioni ICT. La nuova cintura verde è situata nella periferia est del Comune di, nella zona in cui sorgeva Cascina Mauroner, all’interno di un contesto residenziale. Nell’area individuata sono state messe a dimora complessivamente 1.360di differenti specie arboree (olmo campestre, farnia, cerro, ...

