Ucraina | Libia e Sahel | l’Italia bussi al Cremlino Parla Frattini

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Presa dalle manovre all’ombra del Quirinale, la politica italiana dimentica la guerra che incombe nell’Est Europa, al confine ucraino, dove il presidente russo Vladimir Putin ha stanziato 170.000 uomini in tenuta da combattimento. Anche l’Ue ha le sue colpe, dice l’ex ministro degli Esteri e presidente della Sioi Franco, il giorno in cui i capi di Stato e di governo europei si riuniscono a Bruxelles per trovare una via d’uscita allo stallo militare., Europa non pervenuta? Europa assente, di nuovo. Sono lontani i tempi dell’attivismo di Francia e Germania nel Formato Normandia. Oggi la prima pensa alle elezioni in primavera, la seconda vede nascere un governo di cui non è chiara la posizione sulla crisi ine che manca della leadership di Angela Merkel. Joe Biden può sbrigliare la matassa russa? Biden è ...