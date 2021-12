Tv: Contri, 'da Berlinguer trappola infame, mi sono pentito e non ci tornerò mai più'' (2) (Di giovedì 16 dicembre 2021) (Adnkronos) - Bianca Berlinguer "si è comportata veramente male -affonda Contri- Anche la battuta in cui ha sottolineato che stavo uscendo dalla parte sbagliata, come se fossi un vecchio rinc..., era veramente fuori luogo. Se questo è il giornalismo siamo ridotti molto male". Secondo l'esperto di comunicazione, nei talk show oggi "non ci si può illudere che passino tracce di verità, perché i conduttori conducono come pare a loro, ti mettono cinque contro uno, ti fanno parlare un po' per sollecitare il dibattito e poi ti devono trafiggere a morte". Dell'episodio a 'Cartabianca' ha solo un'ammenda da fare: "Quando Caprarica ha cominciato a discettare di etica pubblica ponendo dei dubbi su chi dovesse o meno parlare in tv ammetto che mi sono davvero alterato, e mi sono permesso di fare quella battuta forse infelice sulle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) (Adnkronos) - Bianca"si è comportata veramente male -affonda- Anche la battuta in cui ha sottolineato che stavo uscendo dalla parte sbagliata, come se fossi un vecchio rinc..., era veramente fuori luogo. Se questo è il giornalismo siamo ridotti molto male". Secondo l'esperto di comunicazione, nei talk show oggi "non ci si può illudere che passino tracce di verità, perché i conduttori conducono come pare a loro, ti mettono cinque contro uno, ti fanno parlare un po' per sollecitare il dibattito e poi ti devono trafiggere a morte". Dell'episodio a 'Cartabianca' ha solo un'ammenda da fare: "Quando Caprarica ha cominciato a discettare di etica pubblica ponendo dei dubbi su chi dovesse o meno parlare in tv ammetto che midavvero alterato, e mipermesso di fare quella battuta forse infelice sulle ...

