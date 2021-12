Advertising

dieffepi : RT @Avvenire_Nei: La svolta. Liberi ad #Haiti tutti i missionari protestanti rapiti - davidepelanda : RT @Avvenire_Nei: La svolta. Liberi ad #Haiti tutti i missionari protestanti rapiti - ilpost : Tutti i missionari rapiti lo scorso ottobre ad Haiti sono stati liberati - 1970Germano : RT @Avvenire_Nei: La svolta. Liberi ad #Haiti tutti i missionari protestanti rapiti - RomanoAng : RT @Avvenire_Nei: La svolta. Liberi ad #Haiti tutti i missionari protestanti rapiti -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti missionari

Avvenire

I dodiciprotestanti di Christian Aid ancora in ostaggio della gang 400 Mawzoo - undici ...sono a rischio: anche i poveri, presi per ottenere un po' di cibo o un po' dello scarso ...Port au Prince, 16 dic 17:41 -nordamericani rapiti ad Haiti lo scorso ottobre sono stati rilasciati. Lo ha dichiarato al "Washington Post" il direttore...Gli ultimi dodici stranieri ancora in ostaggio della gang 400 Mawzoo sono stati rilasciati a due mesi esatti dal maxi-sequestro ...Gli ultimi dodici stranieri ancora in ostaggio della gang 400 Mawzoo sono stati rilasciati a due mesi esatti dal maxi-sequestro ...