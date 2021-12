Trust Salernitana | «Mai messo paletti | ad acquirenti chiediamo solidità»

(Di giovedì 16 dicembre 2021) “Ho letto delle considerazioni sul fatto che noi avremmodeio rigidità, non è assolutamente vero. Noi non abbiamo espresso un prezzo, chiunque può fare una offerta, anche a un euro. Non abbiamo posto un vincolo di prezzo, ma un vincolo dipatrimoniale, ma questo nell’interesse della squadra, pensate se vendessimo a qualcuno che il giorno dopo fallisce”. Così Paolo Bertoli, uno deiee incaricati della cessione della. “La squadra e i tifosi hanno diritto di avere la possibilità di fare un buon campionato. Trovare una soluzione di ripiego che non dà soddisfazione, si fa danno doppio”, ha spiegato al termine dell’assemblea di Lega Serie A. “Per questo le offerte fatte non sono state accettate, perché non c’era la tranquillità che volevamo. Se poi si metterà a ...

...per il futuro della. Come è noto infatti, a tenere banco negli ultimi giorni è la questione relativa la cessione della società che va formalizzata entro il prossimo 31 dicembre. Al......hanno votato per la richiesta al Consiglio Figc di proseguire con la gestione del. La notizia è stata confermata dallo stesso presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino: 'Sullai ...Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, all’uscita dal consiglio di lega ha parlato del caso legato alla proprietà della Salernitana. Per i granata si era addirittura parlato di una possibile e ...La Lega Serie A chiede alla Figc l’ok per far terminare la stagione al club granata per cui non sono state presentate offerte d’acquisto. Ecco cosa accadrebbe ...