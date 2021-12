Truffa all’Inps, sotto inchiesta la Cisl lombarda. Dodici persone indagate e oltre 600mila euro sequestrati. I sindacalisti assunti fittiziamente per ottenere gli sgravi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Pur lavorando in via esclusiva presso le associazioni sindacali, venivano assunti da società compiacenti al fine di consentire ai sindacati di appartenenza di fruire dello sgravio contributivo previsto dalla legge. Questo lo scandalo, portato alla luce dalla Procura di Milano, che sta creando un vero e proprio terremoto nella Cisl della Lombardia. Fatti per i quali il nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, su delega del procuratore aggiunto di Maurizio Romanelli e del pubblico ministero Paolo Storari, ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 600mila euro a carico di “alcune sigle sindacali” lombarde della Cisl. Un fascicolo spinoso in in cui, stando a quanto trapela, sono già Dodici i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Pur lavorando in via esclusiva presso le associazioni sindacali, venivanoda società compiacenti al fine di consentire ai sindacati di appartenenza di fruire delloo contributivo previsto dalla legge. Questo lo scandalo, portato alla luce dalla Procura di Milano, che sta creando un vero e proprio terremoto nelladella Lombardia. Fatti per i quali il nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, su delega del procuratore aggiunto di Maurizio Romanelli e del pubblico ministero Paolo Storari, ha eseguito un sequestro preventivo daa carico di “alcune sigle sindacali” lombarde della. Un fascicolo spinoso in in cui, stando a quanto trapela, sono giài ...

