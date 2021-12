Trovato con la droga offre 200€ ai Carabinieri per evitare controllo. Arrestato (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nella decorsa serata, i militari dell’Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia di Massafra, hanno tratto in arresto un 29enne, per istigazione alla corruzione, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio. Nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio locale e consumo di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno sorpreso il giovane che mentre si trovava all’interno del proprio veicolo, parcato in un vicolo del centro massafrese, alla vista della pattuglia poneva in essere dei movimenti sospetti. Nel corso del seguente controllo, infatti, il giovane opponeva attiva resistenza alla perquisizione che veniva effettuata dai militari con non poca difficoltà e all’esito della quale venivano rinvenuti 15 grammi di hashish che il perquisito cercava in tutti i modi di nascondere ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nella decorsa serata, i militari dell’Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia di Massafra, hanno tratto in arresto un 29enne, per istigazione alla corruzione, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio. Nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio locale e consumo di sostanze stupefacenti, ihanno sorpreso il giovane che mentre si trovava all’interno del proprio veicolo, parcato in un vicolo del centro massafrese, alla vista della pattuglia poneva in essere dei movimenti sospetti. Nel corso del seguente, infatti, il giovane opponeva attiva resistenza alla perquisizione che veniva effettuata dai militari con non poca difficoltà e all’esito della quale venivano rinvenuti 15 grammi di hashish che il perquisito cercava in tutti i modi di nascondere ...

