Triumph Tiger Sport 660 2022 | alla guida della giovane crossover inglese

La famiglia delle macinachilometri di Hinckley si allarga con l'ingresso di un nuovo modello dedicato ai giovani biker. Basata sulla sorella Trident , la nuovaSport 660 si fa notare per il look sportivo e curato: la posizione di guida offre tanto spazio in sella e anche dopo tante ore alla guida si può apprezzare un ottimo comfort. Ben riuscita la ... È la nuova moto da turismo di Triumph nata sulla base della Trident 660. Condivide con la naked la ciclistica (cambiano il telaietto posteriore e il forcellone) e il motore, ma attorno al tre cilindri ...