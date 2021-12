Tripoli | milizia armata circonda l' ufficio del primo ministro

(Di giovedì 16 dicembre 2021), in Libia, ieri un gruppo di uomini armati, appartenenti alladella brigata "Al - Samoud", hato l'dellibico Abdul Hamid Beibah. Il presidente del ...

, in Libia, ieri un gruppo di uomini armati, appartenenti alladella brigata "Al - Samoud", ha circondato l'ufficio del primo ministro libico Abdul Hamid Beibah. Il presidente del ...ROMA, 16 DIC Un gruppo di uomini armati, appartenenti alladella Brigata AlSamoud, ha circondato l'ufficio del primo ministro libico Abdul Hamid Dbeibah a, mentre il presidente del Consiglio presidenziale Mohammed el Menfi ha richiesto l'...Le milizie in questione hanno iniziato l'assalto per manifestare insofferenza contro la destituzione di Abdul Basit Maruan quale capo della zona militare di Tripoli. Al suo posto il consiglio ...La Libia sull’orlo del caos. Nella notte un gruppo di uomini armati ha circondato la sede del governo a Tripoli e l'ufficio del premier Abdul Hamid Dbeibah. Secondo alcune fonti, avrebbe fatto irruzio ...