Trento-Fenerbahce Istanbul | Champions League volley | orario | canale tv | programma | streaming

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Oggi giovedì 16 dicembre (ore 20.30) si gioca, match valido per la fase a gironi della2021-2022 dimaschile. I dolomitici, di rientro da Betim (Brasile) dove hanno concluso al terzo posto il Mondiale per Club, si rituffano nella massima competizione continentale. Si tratta di un appuntamento decisamente importante per i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti, visto che all’esordio hanno perso per 3-0 contro Perugia e devono assolutamente riscattarsi. Questa contesa è determinante per le sorti della Pool E, è cruciale portare a casa il successo per continuare a rimanere in corsa per i primi due posti (le vincitrici dei cinque gironi e le migliori tre classificate si qualificano ai quarti di finale).parte con i ...