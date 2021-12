Travolto da una valanga: a 40 anni muore Jacopo Compagnoni, fratello di Deborah (Di giovedì 16 dicembre 2021) Jacopo Compagnoni, guida alpina di 40 anni, fratello della campionessa di sci Deborah, è morto dopo esser stato Travolto da una valanga. Con un amico stava scendendo con gli sci d’alpinismo dal canale Nord del Monte Sobretta, a circa 2850 metri di quota, nel territorio comunale di Valfurva (Sondrio) quando è avvenuto il distacco. La valanga aveva un fronte di un centinaio di metri e lo ha Travolto. L’altro uomo, illeso, ha prestato i primi soccorsi e ha chiamato subito il 112. Jacopo Compagnoni è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Sondalo dove è deceduto. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021), guida alpina di 40della campionessa di sci, è morto dopo esser statoda una. Con un amico stava scendendo con gli sci d’alpinismo dal canale Nord del Monte Sobretta, a circa 2850 metri di quota, nel territorio comunale di Valfurva (Sondrio) quando è avvenuto il distacco. Laaveva un fronte di un centinaio di metri e lo ha. L’altro uomo, illeso, ha prestato i primi soccorsi e ha chiamato subito il 112.è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Sondalo dove è deceduto. SportFace.

