Tragedia in Valfurva: morto Jacopo Compagnoni, fratello della campionessa Deborah (Di giovedì 16 dicembre 2021) Jacopo Compagnoni aveva appena quarant’anni, era una guida alpina e il fratello della campionessa olimpica Deborah Compagnoni. L’uomo è stato travolto da una valanga in Valfurva (Sondrio), a circa duemilaottocento metri di quota. Nonostante sia stato trasportato in ospedale in elicottero, non ce l’ha fatta. Tutti i soccorsi sono stati inutili. Jacopo Compagnoni, fratello di Deborah (tre titoli mondiali e tre ori vinti in carriera) è deceduto a causa di una valanga, a Valfurva, in zona Sobretta. Con lui c’era anche un amico, che è ancora in stato di shock per via del tragico incidente. Proprio questo secondo alpinista, che è riuscito a salvarsi, è riuscito a lanciare ... Leggi su ck12 (Di giovedì 16 dicembre 2021)aveva appena quarant’anni, era una guida alpina e ilolimpica. L’uomo è stato travolto da una valanga in(Sondrio), a circa duemilaottocento metri di quota. Nonostante sia stato trasportato in ospedale in elicottero, non ce l’ha fatta. Tutti i soccorsi sono stati inutili.di(tre titoli mondiali e tre ori vinti in carriera) è deceduto a causa di una valanga, a, in zona Sobretta. Con lui c’era anche un amico, che è ancora in stato di shock per via del tragico incidente. Proprio questo secondo alpinista, che è riuscito a salvarsi, è riuscito a lanciare ...

Advertising

cristianaallie1 : RT @TgLa7: Tragedia in Valfurva, Jacopo #Compagnoni fratello di Deborah è morto travolto da una valanga #TgLa7 #16dicembre - loriscosimo : RT @TgLa7: Tragedia in Valfurva, Jacopo #Compagnoni fratello di Deborah è morto travolto da una valanga #TgLa7 #16dicembre - TgLa7 : Tragedia in Valfurva, Jacopo #Compagnoni fratello di Deborah è morto travolto da una valanga #TgLa7 #16dicembre -