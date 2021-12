Traffico Roma del 16-12-2021 ore 19:30 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione pomeriggio particolarmente difficile per i viaggiatori della grande raccordo anulare con più Traffico a causa dello sciopero del trasporto ma anche per la presenza di diversi incidenti che hanno rallentato maggiormente gli spostamenti su entrambe le carreggiate tra l’autostrada di Fiumicino è la Tuscolana è interna tra la Trionfale e la Prenestina incidente in questo caso è avvenuto vicino la Bufalotta consueto Traffico intenso Invece sul tratto Urbano della A24 in uscita dalla città è su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII è la Solaria per chi è diretto a San Giovanni Maggiore attenzione in città per un grave incidente su Viale Palmiro Togliatti sempre chiusa tra Viale dei Romanisti e via Santi Romano ancora disagi in quest’ultima ora per un ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione pomeriggio particolarmente difficile per i viaggiatori della grande raccordo anulare con piùa causa dello sciopero del trasporto ma anche per la presenza di diversi incidenti che hanno rallentato maggiormente gli spostamenti su entrambe le carreggiate tra l’autostrada di Fiumicino è la Tuscolana è interna tra la Trionfale e la Prenestina incidente in questo caso è avvenuto vicino la Bufalotta consuetointenso Invece sul tratto Urbano della A24 in uscita dalla città è su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII è la Solaria per chi è diretto a San Giovanni Maggiore attenzione in città per un grave incidente su Viale Palmiro Togliatti sempre chiusa tra Viale deinisti e via Santino ancora disagi in quest’ultima ora per un ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Roma, tornano le domeniche ecologiche: tutte le date del 2022 In arrivo a Roma nuove domeniche ecologiche nel 2022 e, insieme ad esse, anche i vari blocchi del traffico. Lo decide la Memoria di Giunta del 16 dicembre 2021 , che indica anche le date e gli orare dei blocchi ...

Persona investita sulla Roma - Fiumicino Aeroporto, interrotto il traffico ferroviario Dalle ore 17.27 sulla linea Roma " Fiumicino Aeroporto, il traffico ferroviario è sospeso tra Fiumicino Aeroporto e Roma Ostiense per l'investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul ...

