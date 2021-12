Traffico Roma del 16-12-2021 ore 17:30 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione circolazione sostenuta e rallentata sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare tra all’autostrada di Fiumicino alla Tuscolana particolarmente intenso il Traffico in interna tra la Trionfale è la Salaria possibili rallentamenti anche su tutto il successivo tratto tra Nomentana e Pontina aumentano gli spostamenti in uscita dalla capito male sulla tratto cittadino della A24 senza per ulteriori problemi dalla tangenziale est algraf più attenzione sulla autostrada Roma Napoli per un incidente tra Anagni e Colleferro arrivando dal capoluogo Campano che tu via della Foro Italico Traffico a maggiormente concentrato tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria verso San Giovanni rallentamenti anche lungo il tunnel né questo caso in azione via Pineta Sacchetti è ancora in ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione circolazione sostenuta e rallentata sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare tra all’autostrada di Fiumicino alla Tuscolana particolarmente intenso ilin interna tra la Trionfale è la Salaria possibili rallentamenti anche su tutto il successivo tratto tra Nomentana e Pontina aumentano gli spostamenti in uscita dalla capito male sulla tratto cittadino della A24 senza per ulteriori problemi dalla tangenziale est algraf più attenzione sulla autostradaNapoli per un incidente tra Anagni e Colleferro arrivando dal capoluogo Campano che tu via della Foro Italicoa maggiormente concentrato tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria verso San Giovanni rallentamenti anche lungo il tunnel né questo caso in azione via Pineta Sacchetti è ancora in ...

CCISS_Ministero : A1 Diramazione Roma Sud code causa traffico intenso a A1 Svincolo San Cesareo (Km 3,9) in uscita in entrambe le di… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - A91 Roma - Fiumicino ?????? code tra Via Laurentina e Via della Magliana > Raccordo Anulare #Luceverde #Lazio - muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra il bivio A1/Var Baccheraia e Calenzano-Sesto… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato tra Svincolo Arezzo (Km 358,5) e A1 Svincolo Valdichiana (Km 385,4) in direzi… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Flaminia ?????? code tra Raccordo Anulare e Corso Francia > Tangenziale Est #Luceverde #Lazio -