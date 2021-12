Torta di mele caramellate: un’antica ricetta emiliana che vi farà innamorare (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Torta di mele caramellate è un ‘antica ricetta emiliana; le sue origini risalgono all’inizio del Rinascimento, intorno al XIV° secolo, quando, dopo una certa decadenza generale, lo splendore gastronomico e culinario della regione tornò a brillare sotto il regno della famiglia d’Este. Da allora, questo dolce straordinario ha fatto innamorare di sé generazioni dopo generazioni fino ad arrivare ai giorni nostri. Il Natale rispolvera il sapore della tradizione, perché non approfittarne allora per servire in tavola questo dessert che affonda le sue radici nella storia d’Italia? Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo! Torta di mele caramellate: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: farina ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ladiè un ‘antica; le sue origini risalgono all’inizio del Rinascimento, intorno al XIV° secolo, quando, dopo una certa decadenza generale, lo splendore gastronomico e culinario della regione tornò a brillare sotto il regno della famiglia d’Este. Da allora, questo dolce straordinario ha fattodi sé generazioni dopo generazioni fino ad arrivare ai giorni nostri. Il Natale rispolvera il sapore della tradizione, perché non approfittarne allora per servire in tavola questo dessert che affonda le sue radici nella storia d’Italia? Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!di: ingredienti e preparazione Per questaprocuratevi: farina ...

Advertising

PaolettiLuciana : RT @Cucina_Italiana: Soffice, golosa e con tante mele, proprio come la prepara la nonna di Antonia Klugmann ???? #tortadimele - Steph_Emerson : @foresta233 @alycecappellaio Io mezza mela non la voglio. O intera o niente. Anche la torta di mele va benissimo. Con uvetta e cannella. ???? - _mad_potterhead : Mele con un po' di torta ?? - TuttoQuaNews : RT @Cucina_Italiana: Soffice, golosa e con tante mele, proprio come la prepara la nonna di Antonia Klugmann ???? #tortadimele - Cucina_Italiana : Soffice, golosa e con tante mele, proprio come la prepara la nonna di Antonia Klugmann ???? #tortadimele -