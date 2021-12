Torna anche Sweet Valley High, col reboot del cult anni ’90: ci saranno le gemelle Brittany e Cynthia Daniel? (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sweet Valley High potrebbe presto Tornare in onda con un nuovo adattamento, un reboot della serie adolescenziale diventata popolarissima tra i ragazzi e le ragazze cresciuti negli anni Novanta. Il progetto sarebbe in sviluppo presso The CW, secondo Deadline, e dovrebbe rappresentare una rilettura moderna della storica serie di libri best-seller per giovani adulti di Francine Pascal. Si tratterà del secondo adattamento dei romanzi, dopo il successo internazionale delle quattro stagioni realizzate dal 1994 al 1997, che ha consacrato le protagoniste, le gemelle Brittany e Cynthia Daniel. Il reboot di Sweet Valley High, se entrerà in produzione, si ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021)potrebbe prestore in onda con un nuovo adattamento, undella serie adolescenziale diventata popolarissima tra i ragazzi e le ragazze cresciuti negliNovanta. Il progetto sarebbe in sviluppo presso The CW, secondo Deadline, e dovrebbe rappresentare una rilettura moderna della storica serie di libri best-seller per giovani adulti di Francine Pascal. Si tratterà del secondo adattamento dei romanzi, dopo il successo internazionale delle quattro stagioni realizzate dal 1994 al 1997, che ha consacrato le protagoniste, le. Ildi, se entrerà in produzione, si ...

