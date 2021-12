Torna Affari tuoi di sera con Amadeus: ecco da quando e quali sono le novità (Di giovedì 16 dicembre 2021) Grandi novità per quanto riguarda Rai 1 a partire dal prossimo anno. Il 2022, infatti, segnerà il ritorno di uno tra i game show più amati dal pubblico della rete, ovvero, Affari tuoi, Il programma in questione si accinge a riaprire i battenti in grande stile con degli appuntamenti in prima serata. Tra le grandi novità apportate ce n’è una legata alla conduzione. Alla guida, infatti, ci sarà Amadeus. Scopriamo quali sono gli altri cambiamenti apportati al format. quando Torna Affari tuoi di sera Subito dopo la messa in onda del Festival di Sanremo 2022 andrà in onda Affari tuoi di sera. Il giorno prescelto è il ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 16 dicembre 2021) Grandiper quanto riguarda Rai 1 a partire dal prossimo anno. Il 2022, infatti, segnerà il ritorno di uno tra i game show più amati dal pubblico della rete, ovvero,, Il programma in questione si accinge a riaprire i battenti in grande stile con degli appuntamenti in primata. Tra le grandiapportate ce n’è una legata alla conduzione. Alla guida, infatti, ci sarà. Scopriamogli altri cambiamenti apportati al format.diSubito dopo la messa in onda del Festival di Sanremo 2022 andrà in ondadi. Il giorno prescelto è il ...

Advertising

tuttopuntotv : Torna Affari tuoi di sera con Amadeus: ecco da quando e quali sono le novità - MKT_INS : Mattinata perlopiù positiva per le #borseeuropee.Il #FtseMib avanza dello 0,6% in area 26.900 punti. In rialzo anch… - piave79 : @HoaraBorselli Torna eccome. Faranno affari d’oro chi acquisterà la svendita - Elena82741896 : - rosso89rosso : @mrctrdsh Torna nel sarcofago. Ancora a parlare di destra, sinistra, bipolare, tripolare... Anche il nipote scemo h… -