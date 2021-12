Torna a Napoli il Mad Fest. Orizzonti digitali, quattro giorni di incontri, dibattiti e proiezioni in streaming (Di giovedì 16 dicembre 2021) Torna in rete il Festival degli Orizzonti digitali: “Movies Animation & Digital”, iniziativa ideata da Luciano Stella con la direzione artistica di Marino Guarnieri. Dopo il successo di pubblico e media della prima edizione, l’evento conferma la formula con un ricco palinsesto di interviste, incontri, dibattiti, proiezioni ai quali si potrà partecipare online dal 16 al 19 dicembre attraverso la Pagina Facebook della maniFestazione. Per quattro giorni, testimoni d’eccellenza di differenti background (registi, scrittori, giornalisti, tecnici, animatori, disegnatori, intellettuali), animeranno l’evento digitale offrendo al pubblico testimonianze, esperienze, riflessioni, previsioni sulle relazioni che il digitale ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 dicembre 2021)in rete ilival degli: “Movies Animation & Digital”, iniziativa ideata da Luciano Stella con la direzione artistica di Marino Guarnieri. Dopo il successo di pubblico e media della prima edizione, l’evento conferma la formula con un ricco palinsesto di interviste,ai quali si potrà partecipare online dal 16 al 19 dicembre attraverso la Pagina Facebook della maniazione. Per, testimoni d’eccellenza di differenti background (registi, scrittori, giornalisti, tecnici, animatori, disegnatori, intellettuali), animeranno l’evento digitale offrendo al pubblico testimonianze, esperienze, riflessioni, previsioni sulle relazioni che il digitale ...

