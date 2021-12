Torino, una nuova mano per Valentina Pitzalis, consegnata la protesi bionica Nexus (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il direttore dell'Officina Ortopedica Maria Adelaide di Torino, il dottor Roberto Aragno, consegna la protesi bionica Nexus a Valentina Pitzalis, vittima di tentato femminicidio nel 2011, che 10 anni ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il direttore dell'Officina Ortopedica Maria Adelaide di, il dottor Roberto Aragno, consegna la, vittima di tentato femminicidio nel 2011, che 10 anni ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ecco come vengono rubati i bancomat agli anziani. Almeno una dozzina i colpi effettuati agli sportelli. Le immagini… - _Carabinieri_ : I #Carabinieri della Stazione Torino Borgo San Salvario hanno sgominato una banda specializzata in furti e sostituz… - Agenzia_Ansa : Un incendio è divampato nel pomeriggio nella zona industriale di Beinasco, alle porte di Torino. Una colonna di fum… - CorriereTorino : Liccione (No Green pass): «Vietare la manifestazione è una richiesta vile» - Verno_19 : Sono stato in America, in Africa, ho girato l’Europa, ma è incredibile che ogni volta che prendo il voto Torino-Bar… -