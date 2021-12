Torino | le parole di Cairo sul futuro dei tre top player

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il presidentesi pronuncia suldei tre topdel, pedine fondamentali della formazione granata che stanno attirando molte sirene dal calciomercato.PresidenteCalciomercato I tre nomi in ballo sono quelli di Bremer, Pobega e il capitano Belotti: per il primo si parla dell’interesse del Chelsea ma subito smentito dal presidente che dichiara di non aver parlato ancora con nessun club. Per il giovane Tommaso Pobega si vocifera di un possibile ritorno al Milan (club dal quale è in prestito ora) manuovamente non si sbilancia e nega alcun tipo di confronto con il Milan. Ultimo ma non per importanza il gallo Belotti, per il quale il presidente granata ribadisce che è in scadenza e non ci sono novità in ...