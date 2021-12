Torino | Cairo | «Bremer? Mai parlato con Inter e Milan E Belotti…»

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Urbano, presidente del, ha smentito le voci sulla possibile cessione già a gennaio del difensore brasiliano Urbaino, presidente del, ha smentito le voci sulla possibile cessione già a gennaio di, difensore brasiliano attualmente in scadenza di contratto nel 2023 che piace molto a: le sue parole.– «Maicondi. E assolutamente non lo cediamo a gennaio». BELOTTI – «È in scadenza per cui non c’è alcuna novità». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Con queste parole rilasciate al termine dell'assemblea di Lega, il presidente del, Urbano, ha gelato le due compagini milanesi che stanno osservando con attenzione le prestazioni di ...Commenta per primo A margine dell'Assemblea di Lega Serie A, il presidente delUrbanoha chiuso le porte per la cessione di Bremer a gennaio, difensore corteggiato da Inter e Milan per il futuro: 'Assolutamente no, per il momento non ho parlato con nessuno. Bremer è ..."Io non ero nemmeno presente, sono arrivato dopo. So che hanno votato in un certo modo e va bene... Finire il campionato a 19 non è una bella cosa, meglio andare avanti così.Niente da fare per Milan e Inter. Urbano Cairo chiude la porta alle milanesi per l'acquisto di Bremer. Poi un punto sul gallo Belotti.