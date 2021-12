Tiziano Renzi ricoverato in ospedale: l’annuncio del suo avvocato. Rinviata l’udienza per fatture false (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tiziano Renzi, padre di Matteo Renzi è stato ricoverato in opedale. Renzi Senior era atteso oggi in tribunale per il processo relativo al caso delle fatture false, per questo i giudici hanno deciso di rinviare l’udienza. Tiziano Renzi è imputato insieme alla moglie e all’imprenditore Luigi Dagostino per aver emesso fatture false per un totale di 160mila euro. Lui e la moglie erano già stati condannati in primo grado a 1 anno e 9 mesi di carcere con la condizionale e con interdizione per sei mesi da incarichi direttivi nelle società e per un anno a ricoprire incarichi pubblici. Luigi Dagostino invece era stato condannato a a 2 anni e tre mesi, ed era stato ritenuto colpevole anche ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 16 dicembre 2021), padre di Matteoè statoin opedale.Senior era atteso oggi in tribunale per il processo relativo al caso delle, per questo i giudici hanno deciso di rinviareè imputato insieme alla moglie e all’imprenditore Luigi Dagostino per aver emessoper un totale di 160mila euro. Lui e la moglie erano già stati condannati in primo grado a 1 anno e 9 mesi di carcere con la condizionale e con interdizione per sei mesi da incarichi direttivi nelle società e per un anno a ricoprire incarichi pubblici. Luigi Dagostino invece era stato condannato a a 2 anni e tre mesi, ed era stato ritenuto colpevole anche ...

Advertising

Corriere : Tiziano Renzi ricoverato a Roma, rinviata l’udienza del processo - Adnkronos : Genitori #Renzi, processo appello al via: papà Tiziano ricoverato. - marilenagasbar1 : RT @ALFO100897: Genitori Renzi, processo appello al via: papà Tiziano ricoverato. Sono cinico e lo ammetto, fa parte della mia natura, qui… - Angelit92832011 : RT @DavideRicci1973: I due Papà di Matteo Renzi, Silvio e Tiziano scelgono la stessa linea difensiva: Farsi ricoverare in ospedale il giorn… - armandopix : RT @siwel44it: Mi ricorda qualcuno #RenziFaiSchifo -