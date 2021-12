Tivoli, il 20 dicembre apre il nuovo Hub vaccinale al Palasport: ”Fino a duemila dosi al giorno” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tivoli. Un nuovo centro vaccinale aprirà per supportare la lotta al virus e incrementare la capacità di somministrazione vaccino della Regione. Nella giornata di Lunedì 20 dicembre, alle 12,00, la Asl Roma 5 apre il nuovo hub vaccinale nel Palasport di Tivoli. Una grande struttura dove potranno essere somministrati Fino a duemila dosi al giorno. Leggi anche: Tivoli, gli controllano il Green Pass ma lo trovano armato di coltello: nei guai un 27enne Il Palasport “Paolo Tosto” dotato di ampi spazi interni e di numerrosi parcheggi è situato in una posizione facilmente raggiungibile sulla via empolitana a poca distanza dal casello ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 dicembre 2021). Uncentroaprirà per supportare la lotta al virus e incrementare la capacità di somministrazione vaccino della Regione. Nella giornata di Lunedì 20, alle 12,00, la Asl Roma 5ilhubneldi. Una grande struttura dove potranno essere somministratial. Leggi anche:, gli controllano il Green Pass ma lo trovano armato di coltello: nei guai un 27enne Il“Paolo Tosto” dotato di ampi spazi interni e di numerrosi parcheggi è situato in una posizione facilmente raggiungibile sulla via empolitana a poca distanza dal casello ...

