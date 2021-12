“Ti ricorderemo tutti”. Lutto nella tv, morto di Covid l’amato protagonista del reality (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lutto nel mondo della tv, è morto Jason Hitch, l’ex star di 90 giorni per innamorarsi. L’uomo aveva 45 anni. Da quello che si sa, il protagonista del reality è morto martedì per complicazioni dovute al Covid-19. A riferirlo la sorella Shannon a Tmz. Jason non era vaccinato, ha detto la donna ed è morto in una terapia intensiva della Florida e la sua famiglia è stata in grado di essere al suo fianco quando è morto, si legge ancora sul sito Internet dedicato al mondo dello spettacolo. “90 giorni per innamorarsi” è trasmesso in Italia da Real Time e ha un grande successo di pubblico, sia nella versione originale che negli spin-off. Jason Hitch è stato uno dei protagonisti assoluti ed è stato molto amato dal pubblico. La produzione del ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021)nel mondo della tv, èJason Hitch, l’ex star di 90 giorni per innamorarsi. L’uomo aveva 45 anni. Da quello che si sa, ildelmartedì per complicazioni dovute al-19. A riferirlo la sorella Shannon a Tmz. Jason non era vaccinato, ha detto la donna ed èin una terapia intensiva della Florida e la sua famiglia è stata in grado di essere al suo fianco quando è, si legge ancora sul sito Internet dedicato al mondo dello spettacolo. “90 giorni per innamorarsi” è trasmesso in Italia da Real Time e ha un grande successo di pubblico, siaversione originale che negli spin-off. Jason Hitch è stato uno dei protagonisti assoluti ed è stato molto amato dal pubblico. La produzione del ...

