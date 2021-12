The Voice Senior, le anticipazioni sulla quarta puntata (Di giovedì 16 dicembre 2021) Venerdì 17 dicembre andrà in onda su Rai 1 una nuova puntata di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici e che vede in giuria Orietta Berti, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Le anticipazioni ci confermano che nel prossimo appuntamento ci sarà spazio per un’altra sessione di Blind Auditions, le audizioni al buio durante le quali gli aspiranti artisti devono convincere almeno uno dei quattro giudici a girarsi e dare loro un posto in squadra. The Voice Senior, le anticipazioni della puntata del 17 dicembre Le altre anticipazioni della quarta puntata di The Voice Senior ci confermano che i giudici/coach del talent sceglieranno altri ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 16 dicembre 2021) Venerdì 17 dicembre andrà in onda su Rai 1 una nuovadi The, il talent show condotto da Antonella Clerici e che vede in giuria Orietta Berti, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Leci confermano che nel prossimo appuntamento ci sarà spazio per un’altra sessione di Blind Auditions, le audizioni al buio durante le quali gli aspiranti artisti devono convincere almeno uno dei quattro giudici a girarsi e dare loro un posto in squadra. The, ledelladel 17 dicembre Le altredelladi Theci confermano che i giudici/coach del talent sceglieranno altri ...

