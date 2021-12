The lost city: il trailer della commedia con Sandra Bullock e Channing Tatum (Di giovedì 16 dicembre 2021) The lost city arriverà al cinema a marzo 2022: ecco il trailer della commedia con Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt e Daniel Radcliffe. Il canale di Youtube della Paramount Pictures Italia ha appena diffuso il trailer di The lost city, la commedia del 2022 con Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt e Daniel Radcliffe che uscirà nelle sale cinematografiche a marzo del 2022. La pellicola, distribuita nel nostro paese da Eagle Pictures, è stata diretta da Adam e Aaron Nee ed è un'avventura romantica d'azione basata su un'idea di Seth Gordon, mentre Oren Uziel e Dana Fox ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 dicembre 2021) Thearriverà al cinema a marzo 2022: ecco ilcon, Brad Pitt e Daniel Radcliffe. Il canale di YoutubeParamount Pictures Italia ha appena diffuso ildi The, ladel 2022 con, Brad Pitt e Daniel Radcliffe che uscirà nelle sale cinematografiche a marzo del 2022. La pellicola, distribuita nel nostro paese da Eagle Pictures, è stata diretta da Adam e Aaron Nee ed è un'avventura romantica d'azione basata su un'idea di Seth Gordon, mentre Oren Uziel e Dana Fox ...

