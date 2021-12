The Ferragnez: disponibili da oggi gli ultimi episodi (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’uscita di The Ferragnez è stato un grande successo di Amazon Prime Video. La docu-serie sulla vita della famiglia più social d’Italia ha ottenuto un vastissimo consenso da parte del pubblico, che ha seguito durante la scorsa settimana i primi cinque episodi. Da oggi, nella piattaforma streaming sono disponibili anche gli ultimi tre episodi, quelli che Chiara Ferragni e Fedez hanno definito i migliori di tutta la serie. The Ferragnez è la docu-serie che ha letteralmente mandato in visibilio i fan della famiglia più social d’Italia. Il prodotto targato Amazon Prime Video si è dimostrato il grande successo che era stato preannunciato e ora la docu-serie sulla vita dei coniugi Ferragnez è uno degli argomenti più discussi nel web e dai media. Dopo i ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’uscita di Theè stato un grande successo di Amazon Prime Video. La docu-serie sulla vita della famiglia più social d’Italia ha ottenuto un vastissimo consenso da parte del pubblico, che ha seguito durante la scorsa settimana i primi cinque. Da, nella piattaforma streaming sonoanche glitre, quelli che Chiara Ferragni e Fedez hanno definito i migliori di tutta la serie. Theè la docu-serie che ha letteralmente mandato in visibilio i fan della famiglia più social d’Italia. Il prodotto targato Amazon Prime Video si è dimostrato il grande successo che era stato preannunciato e ora la docu-serie sulla vita dei coniugiè uno degli argomenti più discussi nel web e dai media. Dopo i ...

Advertising

stanzaselvaggia : Non so come faccia Fedez a non avere paura di ritrovarsi la moglie, la suocera e le sorelle tutte pallide, tipo la… - PrimeVideoIT : Le prime puntate di The Ferragnez - La Serie sono disponibili Noi: ?? ?? ?? ?? ?? ?? #TheFerragnezSeries… - FilippoMCapra : RT @EleonoraDAmore: #TheFerragnez2, cosa sappiamo sulla seconda stagione della serie di Fedez e Chiara Ferragni di @FilippoMCapra https://… - VolpeWOcchiali : RT @airplaneoversea: Il mio ragazzo stava guardando The Ferragnez e ha detto che trova Francesca Michielin molto gnocca e onestamente io so… - hejclifford : sto vedendo the ferragnez e ogni volta che sento quello che dice fedez al terapista mi ci ritrovo tantissimo e mi metto a piangere -