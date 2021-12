The Ferragnez, ci sarà la seconda stagione (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quando esce The Ferragnez 2: tutto sulla seconda stagione della serie su Amazon Prime Video con protagonisti Chiara Ferragni e Fedez. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quando esce The2: tutto sulladella serie su Amazon Prime Video con protagonisti Chiara Ferragni e Fedez. Tvserial.it.

Advertising

stanzaselvaggia : Non so come faccia Fedez a non avere paura di ritrovarsi la moglie, la suocera e le sorelle tutte pallide, tipo la… - PrimeVideoIT : Le prime puntate di The Ferragnez - La Serie sono disponibili Noi: ?? ?? ?? ?? ?? ?? #TheFerragnezSeries… - turnand92 : casa in corto circuito nel momento in cui decido di vedere the ferragnez ? - chiaschi : RT @stanzaselvaggia: Non so come faccia Fedez a non avere paura di ritrovarsi la moglie, la suocera e le sorelle tutte pallide, tipo la ser… - cannucciadihaz : sto vedendo the ferragnez e rivedere sanremo mi ha fatto emozionare un sacco -