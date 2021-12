The Economist incorona Draghi: "Italia Paese dell'anno" (Di giovedì 16 dicembre 2021) La rivista inglese 'The Economist' incorona l'Italia 'Paese dell'anno'. 'E' cambiata con Draghi, un premier competente e rispettato a livello internazionale e non si può negare che sia migliore di un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 dicembre 2021) La rivista inglese 'Thel''. 'E' cambiata con, un premier competente e rispettato a livello internazionale e non si può negare che sia migliore di un ...

