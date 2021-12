The Economist incorona Draghi: "Italia miglior Paese dell'anno" (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo aver spesso criticato il nostro Paese, The Economist cambia idea e spiega che l'Italia del 2021 è cambiata Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo aver spesso criticato il nostro, Thecambia idea e spiega che l'del 2021 è cambiata

L'Economist incorona l'Italia 'Paese dell'anno'. Per il settimanale britannico, 'l'Italia è cambiata' grazie a 'un premier competente e rispettato a livello internazionale'

