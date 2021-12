Tennis | Nadal | “Dentro di me ho ancora quel fuoco per lottare per i miei obiettivi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Si avvicina il rientro in campo di Rafa, che sembra essersi lasciato alle spalle l’infortunio che ha compresso la seconda parte del suo 2021. L’ex numero uno del mondo prenderà parte al Mubadala WorldChampionship, torneo di esibizione indi Abu Dhabi. Alla vigilia del suo esordio, il maiorchino ha parlato in conferenza stampa: “Sono molto felice di tornare. Il dolore non è un problema, nella mia vita mi è capitato molte volte di giocare dolorante. A dir la verità ho avuto dolore quasi sempre. Ciò che fa la differenza è poter giocare ad alto livello nonostante questo dolore. Devo vedere come risponde il piede in partita. Se non mi sentissi bene non sarei qui – ha tranquillizzato Rafa – So che non sarà un ritorno facile e per questo non ho grandi aspettative attualmente. Il mio obiettivo è tornare nuovamente a ...