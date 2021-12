Tennis | Juan Martin Del Potro di ritorno a Santiago? L’indiscrezione dall’Argentina

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 dicembre 2021) E seDeltornasse adel Cile?arriva da Danny Miche, uno dei più noti “periodistas” che si conoscono in Argentina, ed è contenuta in una coppia di tweet che svela varie informazioni sul prossimo destino delta argentino. In particolare, Danny Miche si concentra sul fatto che esista un’offerta per vederlo giocare non soltanto in Cile, ma anche a Buenos Aires, a seconda di come vanno i suoi noti problemi fisici che lo tormentano da tempo. Scartata con assoluta certezza l’ipotesi di andare a Cordoba. “Delpo” è ancora nel ranking ATP perché ha potuto beneficiare del congelamento provocato dalla pandemia di Covid-19, ma è attualmente al numero 755. L’ultimo incontro risale al Queen’s 2019: batté il canadese Denis Shapovalov, non giocò con lo ...