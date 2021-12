Tennis | Davis Cup Slovacchia - Italia alla Ntc Arena di Bratislava

(Di giovedì 16 dicembre 2021) L'incontro è in programma venerdì 4 e sabato 5 marzo 2022 ROMA - Sarà la "NTC" diad ospitare la sfida tra, valida per il turno preliminare dellaCup in ...

Advertising

sportface2016 : #DavisCup2022 | Slovacchia-Italia si giocherà alla NTC Arena di Bratislava - alessansia_ : RT @Eurosport_IT: Noi quando vediamo Matteo Berrettini ?????? Scopri di più: - _Sport_Calcio_ : Noi quando vediamo Matteo Berrettini ?????? Scopri di più: - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Noi quando vediamo Matteo Berrettini ?????? Scopri di più: - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Matteo Berrettini è carico e motivato per il 2022! ???????? #EurosportTENNIS | #tennis | #Berrettini -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Davis

Le nazionali vincitrici del turno preliminare (4 e 5 marzo 2022) si qualificheranno per leCup Finals 2022, aggiungendosi alle due finaliste di quest'anno e alle due wild card così da comporre ...... medesima sorte benevola per Andrey Rublev, anch'egli testa di serie, in campo anche dopo un'annata ricca di eventi e conclusa con il binomio Atp Finals - Coppa. Presenti inoltre Denis ...ROMA (ITALPRESS) - Sarà la "NTC Arena" di Bratislava ad ospitare la sfida tra Slovacchia e Italia, valida per il turno preliminare della Davis Cup in programma venerdì 4 e sabato 5 marzo 2022. E' lo s ...Diego Schwartzman ha inaugurato nella giornata di ieri un nuovissimo centro tennistico a Buenos Aires: un club all’avanguardia e di ragguardevoli dimensioni, provvisto di 53 campi e una moderna lounge ...