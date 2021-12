Tempesta d' amore | anticipazioni 16 dicembre | Selina tradisce Cornelius

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La truffa finanziaria ordita da Erik e Ariane ai danni dei Saalfeld ha le ore contate, come segnalano ledid'di oggi, giovedì 16. La diabolica coppia, infatti, sta portando avanti una terribile macchinazione per distruggere definitivamente Christoph, Robert e Werner, facendo sparire tutto il denaro che i tre imprenditori hanno intenzione di investire nel progetto di costruzione dell'hotel wellness. Tuttavia,ha scoperto il piano di Erik e Ariane e lo ha confessato a, la quale ha promesso al suo ex marito di provare ad aiutarlo a dimostrare la propria innocenza, smascherando i due complici. La Von Thalheim, però, sarà assalita dai sensi di colpa nei confronti di Christoph dal momento chel'ha pregata di ...