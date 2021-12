Tartufo italiano patrimonio dell’Unesco (Di giovedì 16 dicembre 2021) Centinaio: Riconosciuta tradizione Italia, cavatori Tartufo custodi territorio – “Una decisione che valorizza una pratica complessa che in Italia mantiene un forte legame con la natura e un passaggio importante per riconoscere il ruolo dei cavatori come dei custodi del territorio, del paesaggio e della storia”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il senatore Gian Marco Centinaio (nella foto), commenta l’iscrizione nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco della “Cerca e cavatura del Tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali”. “Il Tartufo – ricorda il sottosegretario – si trova in tante regioni del nostro paese e può aiutare a valorizzare aree rurali interne o svantaggiate. La stessa pratica della cerca e cavatura può diventare un ulteriore ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 dicembre 2021) Centinaio: Riconosciuta tradizione Italia, cavatoricustodi territorio – “Una decisione che valorizza una pratica complessa che in Italia mantiene un forte legame con la natura e un passaggio importante per riconoscere il ruolo dei cavatori come dei custodi del territorio, del paesaggio e della storia”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il senatore Gian Marco Centinaio (nella foto), commenta l’iscrizione nella lista delculturale immateriale dell’umanità Unesco della “Cerca e cavatura delin Italia: conoscenze e pratiche tradizionali”. “Il– ricorda il sottosegretario – si trova in tante regioni del nostro paese e può aiutare a valorizzare aree rurali interne o svantaggiate. La stessa pratica della cerca e cavatura può diventare un ulteriore ...

