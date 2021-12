Tapiro d’oro per Ilary Blasi dopo le foto svelate da Fabrizio Corona (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ilary Blasi possiede già cinque tapiri e questa sera vedremo per lei la consegna del sesto Tapiro d’oro. Perché la Blasi è attapirata? Valerio Staffelli le consegna il premio dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona a proposito delle foto di nudo. In base al ricordo di Corona quelle foto sarebbero di Ilary Blasi appena sedicenne. Ha raccontato qualcosa nel programma di Peppe Iodice su Canale 21 sparando non solo sulla Blasi. Ricorda che Ilary si recava da lui con la mamma per mostrare appunto le foto. Striscia la notizia consegna il Tapiro alla conduttrice Mediaset ma al telefono raggiunge anche la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 16 dicembre 2021)possiede già cinque tapiri e questa sera vedremo per lei la consegna del sesto. Perché laè attapirata? Valerio Staffelli le consegna il premiole dichiarazioni dia proposito delledi nudo. In base al ricordo diquellesarebbero diappena sedicenne. Ha raccontato qualcosa nel programma di Peppe Iodice su Canale 21 sparando non solo sulla. Ricorda chesi recava da lui con la mamma per mostrare appunto le. Striscia la notizia consegna ilalla conduttrice Mediaset ma al telefono raggiunge anche la ...

FQMagazineit : Ilary Blasi, Tapiro d’Oro dopo le parole di Fabrizio Corona: “Gli mandavo le foto nuda? Secondo me si è innamorato”… - forzaroma : Nuovo Tapiro d’oro per Ilary Blasi: la causa è Fabrizio Corona #asroma - fanpage : Tapiro d'oro a Ilary Blasi dopo le dichiarazioni su di lei di Fabrizio Corona - Luca_zone : RT @Striscia: Questa sera a #Striscialanotizia sesto Tapiro d'oro per Ilary Blasi dopo le sparate di Corona sulle foto nuda. @VStaffelli… - DietrolaNotizia : Sesto Tapiro d’Oro per Ilary Blasi -