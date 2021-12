Tamponi, vaccini, green pass. L'Italia si blinda, come il resto d'Europa e non solo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il mondo ha chiuso le frontiere per frenare l’avanzata di Omicron la nuova variante Covid scoperta il 25 novembre. Se ieri l'Italia aveva creato malumori nella Unione Europea per l'obbligo di tampone e vaccini oggi dagli altri paesi arrivano notizie di misure analoghe o che, comunque, vanno nella stessa direzione. Europa, Stati Uniti e Giappone hanno deciso di bloccare l’entrata dei cittadini provenienti dai Paesi dell’Africa dove la variante si è diffusa, ma non solo oggi la Francia ha deciso il blocco dei voli provenienti dalla Gran Bretagna dove Omicron ha fatto aumentare i contagi così velocemente da far paura. Una decisione presa dal Governo francese come ulteriore misura dopo il rimpatrio di circa 20mila cittadini del Marocco. In Portogallo invece dal primo dicembre 2021 fino al 20 marzo 2022 ... Leggi su panorama (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il mondo ha chiuso le frontiere per frenare l’avanzata di Omicron la nuova variante Covid scoperta il 25 novembre. Se ieri l'aveva creato malumori nella Unione Europea per l'obbligo di tampone eoggi dagli altri paesi arrivano notizie di misure analoghe o che, comunque, vanno nella stessa direzione., Stati Uniti e Giappone hanno deciso di bloccare l’entrata dei cittadini provenienti dai Paesi dell’Africa dove la variante si è diffusa, ma nonoggi la Francia ha deciso il blocco dei voli provenienti dalla Gran Bretagna dove Omicron ha fatto aumentare i contagi così velocemente da far paura. Una decisione presa dal Governo franceseulteriore misura dopo il rimpatrio di circa 20mila cittadini del Marocco. In Portogallo invece dal primo dicembre 2021 fino al 20 marzo 2022 ...

