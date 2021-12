“Tampone per chi entra in Italia è mazzata per il turismo”. Garavaglia contro l’ordinanza di Speranza (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic – Tampone per chi entra in Italia, Garavaglia avverte che per il turismo sarà una “mazzata inaspettata, avremmo dovuto parlarne di più”. Il ministro leghista del turismo lamenta che il premier ha deciso senza preavviso mettendo in difficoltà l’intero settore. E anche i viaggiatori. Garavaglia: “Tampone per chi entra in Italia mazzata per il turismo” L’obbligo di Tampone – vaccinati compresi – ed eventuale quarantena per chi arriva in Italia dai Paesi Ue, sono un duro colpo per il turismo. Garavaglia non condivide l’ordinanza firmata dal collega della Sanità, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic –per chiinavverte che per ilsarà una “inaspettata, avremmo dovuto parlarne di più”. Il ministro leghista dellamenta che il premier ha deciso senza preavviso mettendo in difficoltà l’intero settore. E anche i viaggiatori.: “per chiinper il” L’obbligo di– vaccinati compresi – ed eventuale quarantena per chi arriva indai Paesi Ue, sono un duro colpo per ilnon condividefirmata dal collega della Sanità, ...

