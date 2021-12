Tampone negativo per rientrare in Italia dall’Ue: la nuova ordinanza (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il dicastero guidato da Roberto Speranza ha introdotto l’obbligo di presentare un Tampone negativo all’arrivo in Italia da un paese Ue. Prima bastava essere muniti del cosiddetto Green pass base. La disposizione resterà in vigore almeno fino al 31 gennaio 2022. nuova ordinanza da parte del Ministero della Salute: il dicastero guidato da Roberto Speranza – confermando le regole già previste per chi ha arriva da un paese extra Ue – ha introdotto l’obbligo di presentare un test del Tampone negativo al momento dell’arrivo in Italia da un paese dell’Unione Europea. Quindi, non è più sufficiente presentare il Green pass base per rientrare in Italia (il certificato dovrà comunque essere ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il dicastero guidato da Roberto Speranza ha introdotto l’obbligo di presentare unall’arrivo inda un paese Ue. Prima bastava essere muniti del cosiddetto Green pass base. La disposizione resterà in vigore almeno fino al 31 gennaio 2022.da parte del Ministero della Salute: il dicastero guidato da Roberto Speranza – confermando le regole già previste per chi ha arriva da un paese extra Ue – ha introdotto l’obbligo di presentare un test delal momento dell’arrivo inda un paese dell’Unione Europea. Quindi, non è più sufficiente presentare il Green pass base perin(il certificato dovrà comunque essere ...

