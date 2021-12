Supermassive Games al lavoro su un titolo non annunciato

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Un nuovo, non ancora, bolle nel calderone dalle tinte horror di: è in arrivo un gioco multiplayer? Dopo aver creato uncome Until Dawn e aver proseguito con l’antologia Dark Pictures, è palese che daci si aspetti che qualsiasi gioco non ancoraaderisca allo stesso formato da “avventura interattiva”. Potrebbe dunque sorprendervi che il sito del team di sviluppo accenni a una ricerca di personale in un parametro un po’ diverso. Trattasi di un posto per “multiplayer game designer”. L’offerta diallude al fatto che il team di sviluppo sia alsu un progetto tutto nuovo, e che come tale non ha ancora ricevuto alcuna forma di ...