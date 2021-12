Superman | Henry Cavill è disposto a indossare lo slip rosso sopra al costume VIDEO

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ospite da Stephen Colbert,si è convinto ad aggiungere losulda, indossato ne L'Uomo d'Acciaio.ha interpretatonel mondo cinematografico DC, cominciando con L'Uomo d'Acciaio, ma il suonon rispecchiava totalmente quello originale del supereroe, come gli ha fatto notare Stephen Colbert nel suo The Late Show. Durante l'intervista, il presentatore Stephen Colbert ha proposto l'idea di aggiungere al nuovodianche il famoso, quello che il protagonista dei fumetti e delle serie cult indossava. La star di The Witcher, all'inizio titubante, ...

Cavill sul nuovo film: "È un supereroe che va oltre il colore della pelle" A parte gli scherzi,Cavill vorrebbe davvero tornare nei panni di, come ha affermato in una ...ECCO L'IMMAGINE DI JOKER Zack Snyder's Justice League , ricordiamo, vanta nel cast nomi come Ben Affleck (Bruce Wayne / Batman),Cavill (Clark Kent / Kal - El /), Amy Adams (Lois Lane),...Ospite da Stephen Colbert, Henry Cavill si è convinto ad aggiungere lo slip rosso sul costume da Superman, indossato ne L'Uomo d'Acciaio. Henry Cavill ha interpretato Superman nel mondo cinematografic ...Henry Cavill ha ribadito il suo interesse per il vestire nuovamente il costume di Superman, e l'attore ha spiegato perché ha voglia d'interpretare il supereroe.