SuperEnalotto | l’estrazione della sestina vincente del concorso del SuperEnalotto di oggi giovedì 16 dicembre 2021

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il mese diraggiunge il suo giro di boa e non perde occasione di proporre un nuovo appuntamento con i concorsi del. Il gioco torna16per mettere in palio il Jackpot più alto d’Italia arrivato a valere ben 125 milioni e700mila euro. Seguidi16che si svolge puntuale alle ore 20:00 e scopri i 6 numeri che compongono la combinazionedi giornata in grado di riempire di oro i fortunati giocatori., la storia di un vincitore: Batman, il pensiona di Bolzano che ha centrato una vincita da 136 mila euro Le vincite messe a segno al ...